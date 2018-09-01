Topkapı’da göreve giden TOMA aracı devrildi

Kazada TOMA sürücüsü polis kazayı yara almadan atlattı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Fatih Topkapı alt geçidi Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA, göreve giderken Topkapı alt geçidinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada TOMA sürücüsü polis memuru kazayı yara almadan atlatırken, devrilen TOMA’nın kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yardım istendi. Alt geçit olması nedeniyle TOMA vinçle çekilerek alt geçitten çıkarıldı. Daha sonra suyu boşaltılan TOMA vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.