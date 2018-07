Toplu iş sözleşmesiyle Kağıhane’de yüzler güldü

İki yılı kapsayan sözleşmeye göre birinci yıl için işçilerin ücretlerine yüzde 14 zam yapılırken, ikinci yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Kağıthane Belediyesi’nde düzenlenen programa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice, Hizmet-İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, Hizmet-İş Sendikası adına İş yeri Baş Temsilcisi Aytekin Akpınar, sendika üyeleri ve Avukat İshak Küskü katıldı. Belediyede çalışan işçileri sevindiren toplu iş sözleşmesini imzalayan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olması dileğinde bulundu. Hizmet-İş Sendika İş yeri Baş Temsilcisi Aytekin Akpınar, belediye işçileri adına Başkan Kılıç’a teşekkür ederek ”Kağıthane Belediyesi ile işçileri her zaman uyum içinde çalışmışlardır. Başkanımız her zaman işçinin yanında olarak haklarını gözetiyor” dedi.