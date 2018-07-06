Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 12:31

Toplu iş sözleşmesiyle Kağıhane’de yüzler güldü

Kağıthane Belediye Başkanlığı ile Hizmet-İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanlığı’nın yürütmüş olduğu, Toplu İş Sözleşmesi taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe konuldu.

Toplu iş sözleşmesiyle Kağıhane’de yüzler güldü

06 Temmuz 2018 12:31



İki yılı kapsayan sözleşmeye göre birinci yıl için işçilerin ücretlerine yüzde 14 zam yapılırken, ikinci yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Kağıthane Belediyesi’nde düzenlenen programa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice, Hizmet-İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, Hizmet-İş Sendikası adına İş yeri Baş Temsilcisi Aytekin Akpınar, sendika üyeleri ve Avukat İshak Küskü katıldı. Belediyede çalışan işçileri sevindiren toplu iş sözleşmesini imzalayan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olması dileğinde bulundu. Hizmet-İş Sendika İş yeri Baş Temsilcisi Aytekin Akpınar, belediye işçileri adına Başkan Kılıç’a teşekkür ederek ”Kağıthane Belediyesi ile işçileri her zaman uyum içinde çalışmışlardır. Başkanımız her zaman işçinin yanında olarak haklarını gözetiyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç