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02 Eylül 2018 09:43

Toplu kınada hem eğlence hem gözyaşı

Arnavutköy’de 14 genç kız için toplu kına gecesi düzenlendi.

Toplu kınada hem eğlence hem gözyaşı

02 Eylül 2018 09:43

Genç kızlar, gecede müzikler eşliğinde doyasıya eğlenirken kınaların yakıldığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.


Arnavutköy’de 14 gelin adayı için toplu kına gecesi düzenlendi. Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe genç kızlar, arkadaşları ve aileleri katıldı. Bolluca Meydan’daki kına gecesinde evlenmek için gün sayan genç kızlar müzikler eşliğinde dans etti. Önümüzdeki günlerce evlenecek olan genç kızlardan bazıları ise kınaların yakıldığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda genç kızları yakınları teselli etti. Ardından damatlarla dans eden gelinler testi kırdı, kendileri için düzenlenen gecede doyasıya eğlendi. Gecede Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın eşi Seda Baltacı da kızlara kına yaktı, ellerine temsili olarak altın koydu.



“Beklediğimden daha güzel geçti”


Evleneceği için çok heyecanlı olduğunu ve çok güzel bir gece geçirdiklerini ifade eden Semanur Kaynak, “Eşimle geldim güzel geçiyor. Beklediğimden daha güzel geçti, Benim için çok güzel bir değişiklik oldu. Çok heyecanlıyım” dedi.



“Duygulandım, ağladım”


Toplu kına gecesinin çok eğlenceli geçtiği etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten bir genç “ Çok heyecanlıyım, teşekkür ederim, çok güzel arkadaş olduk. Çok mutluyum, duygulandım, ağladım” ifadelerini kullandı.




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