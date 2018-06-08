Toplum sağlığının geleceği için araştırma merkezi kurulacak

Marmara Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı arasında imzalanan protokol ile toplum sağlığının geliştirilmesi ve metabolik hastalıkların önlenmesi için ‘Sabri Ülker Uygulama ve Araştırma Merkezi’ kurulacak. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Arat, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ülker ve Vakıf Genel Müdürü Begüm Mutuş’un katıldığı törenle imzalanan protokol ile Marmara Üniversitesi Sabri Ülker Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ilk adımları atılmış oldu. Merkez, toplum sağlığının geliştirilmesi ve metabolik hastalıkların önlenmesi için çalışmalar yapacak.

Protokol imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, kurulacak merkezde çeşitli hastalıklar ile temel bilimler alanında önemli çalışmalar yapılacağını kaydederek, "Bugün Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliği açısından büyük önem arz eden bir işbirliği çalışmasının ilk adımını atıyoruz. Ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi’yle yine ülkemizin en köklü gıda şirketlerinden biri olan Yıldız Holding arasında kapsamlı bir işbirliği protokolü akdettik. Merhum Sabri Ülker’in adı bugün ülkemizin her yanına dağılmış sayısız hayır eserinin yanı sıra her eve, aileye, bireye ve çocuğa mutluluk veren lezzetlerde yaşamaktadır. Ülkemizin Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında en köklü ve en tecrübeli yükseköğretim kurumlarının başında gelen Marmara Üniversitesi sahip olduğu tecrübe ve birikimi kurduğumuz bu merkezde halkımızın, ekonominin ve akademik camianın istifadesine sunmaktan büyük bir memnuniyet duymaktadır. Merkezimizde obezite, hipertansiyon kardiyovasküler hastalık ve temel bilimler alanında son derece kıymetli araştırmalar yapılacaktır. Elde edilen birikim doğrudan doğruya ekonomiye, toplumsal hayata ve akademiye aktarılacaktır" dedi.

Harvard Üniversitesi’nde desteklenen araştırma merkezine benzer bir uygulamanın hayata geçirileceğini belirten Prof. Dr. M. Emin Arat, "Yıldız Holding’in birkaç sene önce Harvard Üniversitesi’nde desteklediği araştırma merkezi bilim dünyasında büyük ses getirmişti. Söz konusu merkezde çığır açan araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Şimdi benzer bir uygulamayı bugünün ihtiyaçlarını dikkate alarak Marmara Üniversitesi’nde başlatıyoruz. Hayırlı olmasını temenni ederim" açıklamasında bulundu.

"İyi bir işbirliği çerçevesinde burada ilk adımı attık"

Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ülker ise bilginin üretimi için üniversitelerin gerekliliğine dikkat çekti. Ali Ülker, yurtdışında bulunan bilim insanlarına araştırmalara destek olmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Biz de toplum sağlığının ne kadar önemli olduğunu ve gıda, beslenme, metabolizmayla kronik hastalıkların hayatımızda önemli yer tuttuğunu, bunların ilişkilerinin ortaya çıkartılması, beslenme ve sağlıklı hayat için bilimsel veriler ışığı altında hayatımıza yön vermenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yurtdışında attığımız adımlar sadece bir örnek oluşturması ve önümüzü açması için, oradaki gelişmeleri yakından takip etmek açısından önemliydi ama gönlümüzden geçen yurtdışındaki bu güzel örnekleri Türkiye’ye taşımak ve Türkiye’deki akademik ortamda bilimi teşvik etmekti. Yurtdışında birçok bilim insanımız var. Onlara da buradan davette bulunmak istiyoruz. Gelin bizlerle beraber bu sisteme dahil olun, Türkiye’deki bu araştırmalara destek verin. İyi bir işbirliği çerçevesinde burada ilk adımı attık. Sizlerin de desteğiyle tüm dünyada Türk bilim insanlarının güzel eserlerini ortaya koymasına hep beraber şahit olalım. İnsanların mutluluğu için üretim yapıyoruz. Mutlu bir şekilde tüketiyoruz ama en önemlisi bilgiyi üretebilmek bunun için üniversitelere ve akademiye ihtiyacımız var. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bu işbirliği bizim açımızdan da çok önem arz ediyor. Bu ilk adım umarım arkası koşarak gelir ve güzel neticelere ulaşırız" diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Sabri Ülker Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışmalarına en kısa sürede başlaması hedefleniyor.