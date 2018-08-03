Beyoğlu Sütlüce’de toprak kayması sonucu bir bina çökmüştü. Toprak kayması nedeniyle risk oluşan 2 bina yıkılırken, 7 bina ise güvenlik nedeniyle Beyoğlu Belediyesi tarafından tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Toprak kaymasının gerçekleştiği alanda gerekli tedbirleri alan Beyoğlu Belediyesi, evleri boşaltılan vatandaşları çeşitli otellere yerleştirerek ihtiyaçlarını karşıladı. Beyoğlu Belediyesi ve ilgili kurumlar, mühendislik çalışmalarıyla olayın nedeni ve çözümü üzerinde birlikte çalıştı. Hafriyat yapılan parselde mukavemetin sağlanması için gerekli tedbirler alındı. Bölgede devam eden toprak kaymasının önlenmesi amacıyla toprak kaymasıyla oluşan çukur, dolgu malzemesi kullanılarak dolduruldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinden temel ve zemin mekaniği konusunda uzman akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda müdahale yöntemleri oluşturularak, binalar 4 gün gözlem altına alındı. Binalarda çatlama, kayma ve çökme risklerini ölçmek üzere 10 reflektör ve 30 mira çivisi ile ölçümler yapıldı. Yapılan ölçümler ve incelemeler sonrasında tahliye edilen 7 binada toprak kaymasından kaynaklanan herhangi bir hasara rastlanmadı. Bilirkişi raporu doğrultusunda binaların mühürleri çözülerek, vatandaşların evlerine dönmeleri sağlandı.

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Kaymakamlığı ve AFAD’ın destekleriyle başta çöken binada yaşayan vatandaşlar olmak üzere 72 aileye ayni ve nakdi yardımlar yapılmaya başlandı. Yıkılan binada yaşayan 5 aileye düzenlerini kurabilmeleri için 6 aylık kira destek programı oluşturuldu. İlgili ailelerin ev eşyalarının karşılanması süreci de destek kapsamında başlatıldı.