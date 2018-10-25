Toprak Razgatlıoğlu finali Katar'da yapıyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu yıl ilk kez mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışına 25-27 Ekim'de Katar'da çıkıyor. Arjantin'de sezonun ikinci podyumunu gören milli sporcu, aynı başarıyı Katar'da da sergilemek istiyor.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon ilk kez yarışan 22 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışına 25-27 Ekim tarihlerinde Katar'da çıkacak.

5,4 kilometrelik Losail International Pisti'nde düzenlenecek yarışta Razgatlıoğlu'nun hedefi podyum sevincini tekrarlamak. Milli sporcu, Arjantin'deki yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada görmüş ve Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk sezonunda kariyerinin ikinci podyumunu yapmıştı.

145 puan toplayan Razgatlıoğlu'nun genel klasmanda sekizinci olduğu yarışta daha önce şampiyonluğu garantileyen Jonathan Rea 520 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu 348 puanla Chaz Davies ve 324 puanla Michael Van der Mark takip ediyor.

Razgatlıoğlu, bağımsız pilotlar sıralamasında ise ikinci sırada bulunuyor.