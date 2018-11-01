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Toprak Razgatlıoğlu Japonya'da piste çıkıyor

Bu yıl ilk kez mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası’nda iki kez podyum görerek başarılı bir sezon geçiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 3-4 Kasım’da özel davetle Japonya Superbike Şampiyonası’na katılacak.

Bu yıl ilk kez mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nda iki kez podyum görerek başarılı bir sezon geçiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 3-4 Kasım'da özel davetle Japonya Superbike Şampiyonası'na katılacak.



Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon ilk kez yarışan ve iki kez de podyuma çıkma başarısını gösteren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Japonya Superbike Şampiyonası'na katılacak.


Dünya Superbike Şampiyonası'nda topladığı 151 puanla sezonu dokuzuncu sırada tamamlayan 22 yaşındaki pilot, 2018 Japonya Pist Şampiyonası'nın son ayak yarışı Suzuka pistinde 3-4 Kasım'da Kawasaki takımıyla mücadele edecek. 3 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turlarının ardından 4 Kasım Pazar günü 4 Kasım Pazar günü TSİ 05:00'da ilk yarış, TSİ 09:15'de ise ikinci yarış gerçekleştirilecek.


Toprak Razgatlıoğlu'nun bu yarıştaki takım arkadaşı Kazuma Watanabe olacak.

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