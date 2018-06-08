Toprak Razgatlıoğlu tekrar podyum istiyor

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan yetenekli pilot, tekrar podyuma çıkarak başarısını sürdürmek istiyor.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nda bu sezon ilk kez yarışan 21 yaşındaki Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun yedinci yarışına 8-10 Haziran tarihlerinde Çekya’da çıkıyor.

İngiltere ayağının ikinci yarışına 10. sırada başlamasına karşın üst düzey bir performans sergileyerek ikinci olan Red Bull sporcusu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda kariyerinin ilk podyumunu yaptı. Superbike’ta bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcusu unvanını da alan Razgatlıoğlu, bu hafta sonu Çekya’da düzenlenecek yarışlarda da aynı başarıyı göstererek

yine podyumda yer almak istiyor.

"Kenan Sofuoğlu gibi Superbike’ta şampiyonu olmak istiyorum"

Superbike’a alışma sürecinin zor olduğunu belirten Toprak Razgatlıoğlu, "Kenan Sofuoğlu Supersport’ta şampiyon oldu, ben de Superbike’ta dünya şampiyonu olmak istiyorum. Öncü Kardeşler de MotoGP yolunda ilerliyorlar. Ülkemizi dünyaya daha iyi duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çekya’da düzenlenecek yarış öncesi pilotlar klasmanında Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu topladığı 78 puanla sekizinci sırada yer alıyor. 245 puanlı Jonathan Rea’nın liderliğinde giden sıralamada ikinci Chaz Davies’in 181, üçüncü Michael Van Der Mark’ın da 163 puanı bulunuyor. Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere’deki yarışın ardından takımı Kawasaki Puccetti ile sözleşme yenilemişti.