Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 11:12

Torku Şekerspor, Çin’de zirveye çıktı

Türkiye’nin tek kıta bisiklet takımı olan Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, Çin’de gerçekleştirilen 2018 Mavi Göl Turu’nda da (Tour of Qinghai Lake) dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Torku Şekerspor, Çin’de zirveye çıktı

24 Temmuz 2018 11:12

162 kilometrelik ilk turda Batuhan Özgür ikinci, Onur Balkan da üçüncü oldu.


Katıldığı bütün yarışlarda derece elde eden ve Türkiye’nin tek kıta bisiklet takımı olan Torku Şekerspor, Çin’de düzenlenen 2018 Mavi Göl Turu’nda da zirveye çıktı. Dünyaca ünlü birçok bisikletçinin katıldığı Tour of Qinghai Lake’de Torku Şekerspor, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Oldukça çekişmeli geçen 162 kilometrelik birinci etapta Batuhan Özgür ikinciliğin, Onur Balkan da üçüncülüğün sahibi oldu. Batuhan Özgür yeşil mayo giymeye hak kazandı.


Grand Prix’den büyük bir başarı ile çıktıklarını ifade eden Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Antrenörü Branco Filip, ’’Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Belgrad, Sırbistan ve Bosna Hersek’te düzenlenen uluslararası yarışlarında iyi bir performans gösterdik. Şimdi de Çin’de hem kürsüye çıkmış olduk hem de tırmanışlarda önemli bir başarı elde ettik. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda iyi bir netice almak istiyoruz. Onun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz’’ dedi.


Torku Başkanı Recep Konuk’a da teşekkürlerini sunan Antrenör Branco Filip, ’’Bize desteklerini hiç esirgemeyen Başkanımız Recep Konuk’a çok teşekkür ediyorum. Torku Şekerspor başarının tesadüf olmadığını herkese göstermiş oldu. İyi takım olmayı başarıyoruz, birbirimizi başarıya taşıyoruz, bu tempoda devam edeceğiz’’ diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
  • Çarşamba
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç