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31 Temmuz 2018 11:16

Torku Şekerspor, Çin’e damga vurdu

Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, Çin’de düzenlenen 2018 Mavi Göl Turu’nda başarılarıyla öne çıkıyor.

Torku Şekerspor, Çin’e damga vurdu

31 Temmuz 2018 11:16

Turun ilk etabında üçüncü olan Onur Balkan, 175 KM’lik 9. etapta rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.


Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, Çin’de devam eden 2018 Mavi Göl Turu’nda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Turun birinci etabında üçüncü olan Onur Balkan, 9. etapta zirvenin sahibi olmayı başardı. Country Garden Jinchang-Wuwei olarak adlandırılan 175 kilometrelik 9. etapta Onur Balkan, 3 saat 55 dakika 50 saniye ile birinciliği elde ederken, İtalyan Luca Pacioni ikinci, Avusturalya’dan Brenton Jones ise üçüncü oldu. Torku Şekerspor sporcusu Onur Balkan, ’’Disiplinli bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Önümüzde dört etap daha var. Bu etaplarda da zirvede yer almak için çalışıyoruz’’ dedi.




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