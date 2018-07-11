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11 Temmuz 2018 10:44

Torunoğulları’ndan turizm sektörü için çağrı

Edelstal Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, tahsisli otellerde odanın yüzde 20’lik kısmını satma hakkına ilişkin düzenlemede, kapsamın genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

Torunoğulları’ndan turizm sektörü için çağrı

11 Temmuz 2018 10:44

Torunoğulları, sektöre yönelik çağrısında da ’’Oteller çok ucuz veriliyor; turizmde ucuz ülke olacağımıza marka ülke olalım’’ dedi.



Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle yatak kapasitesinin yüzde 20’sini aşmaması kaidesiyle, odaları üçüncü kişilere satma ve devretme hakkı tanındığı ifade eden Edelstal Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Avrupa’daki sanayi yatırımları yanı sıra Türkiye’de de önemli turizm yatırımları bulunan Turgut Torunoğulları, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektöre yönelik olumlu bir dizi çalışmanın yapıldığına vurgu yaptı. Torunoğulları, açıklamasının devamında ’’Orman arazilerini bu işin dışında tutulması orman arazisine otel yatırımı yapanlar için maalesef kötü bir haber oldu’’ dedi.



’’Bakanlıkların ortak çalışması gerekir’’


Torunoğulları, konuya ilişkin değerlendirmesinin devamında ise ’’Mevzuata göre belki sıkıntı var. Bu konuda ilgili bakanlıkların birlikte bir çalışma yaparak bu kapsamı yeniden düzenlemeleri gerekir’’ dedi. Torunoğulları açıklamasının devamında, düzenlemenin haksız rekabete yol açmasından endişe ettikleri kaydetti.



’’Turizmde marka ülke olalım’’


Torunoğulları, konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları söyledi: ’’Turizmin 12 aya yayılması önemli bir çalışma. Artık bu şekilde planlamaya ve düşünülmeye başlandıysa bir çözüm üretilir diye düşünüyoruz. Başka bir sorun, oteller çok ucuz veriliyor. Turizmde ucuz ülke olacağımıza marka ülke olalım. Bu konuyla ilgili STK’ların da konuyu artık sesli düşünmeleri gerekir’’.




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