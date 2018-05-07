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07 Mayıs 2018 21:34

Tosic, üst üste 2 lig maçında kırmızı kart gördü!

Beşiktaş’ın başarılı savunmacısı Dusko Tosic, üst üste 2 lig maçında kırmızı kart görerek herkesi şaşırttı.

Tosic, üst üste 2 lig maçında kırmızı kart gördü!

07 Mayıs 2018 21:34

Geçen hafta Galatasaray maçında oyundan ihraç edilen Tosic, Kayserispor maçında da kırmızı kart gördü.


Galatasaray ile geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan karşılaşmanın 65. dakikasında Gomis’e yaptığı hareket sonrası hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Dusko Tosic, bu hafta da kırmızı kart görerek herkesi şaşırttı. Hafta içinde oynanması planlanan ancak Beşiktaş’ın maça çıkmaması nedeniyle iptal edilen Fenerbahçe derbisinde cezasını çekerek Kayserispor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Tosic, 20. dakikada Badji’ye, 61. dakikada da Umut’a yaptığı fauller nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek üst üste 2 lig maçında kırmızı kart gördü ve Süper Lig’de yaşanması zor bir duruma imza attı.




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