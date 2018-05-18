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18 Mayıs 2018 10:58

Tosic’ten veda mesajı

Beşiktaş’ın Çin ekibi Guangzhou R&F Football Club’a transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Dusko Tosic’ten siyah-beyazlı camiaya veda mesajı geldi.

Tosic’ten veda mesajı

18 Mayıs 2018 10:58


Beşiktaş’ta ilk ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı kulübe 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği’nden transfer olan Dusko Tosic Çin ekibi Guangzhou R&F Football Club’a transfer oluyor. Sırp stoper de sosyal medya hesabından Beşiktaş’a bir veda mesajı yayımladı.


Tosic, siyah-beyazlı camiaya şu ifadelerle veda etti:


"Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az 3 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük kulübü olan Beşiktaş forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi. Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, maalesef başaramadık. Bu kulüp ve bu taraftarlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Siz bu takımın, teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun. Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam içimdeki Beşiktaş sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu. Gidiyorum lakin uzakta da olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak uzaktan da olsa sevmeye devam edeceğim. Bir kere Kartal her zaman Kartal."




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