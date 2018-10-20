Tosun'un filmi yapıldı

Çiftlik Bank skandalını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak 'Çift'lik Bank-Tosun Firarda' filmi 16 Kasım'da vizyona girecek.

'Çiftlik Bank' ile 130 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın skandalını anlatan 'Çift'lik Bank - Tosun Firarda' filmi 16 Kasım'da vizyona girecek. Burak Alkaş'ın başrolünde olduğu, Fercan Bay, Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Murat Övüç gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda İsmail Hakkı Koç oturuyor.

Ulusal ve yerel medya sektöründe uzun yıllar muhabirlik yapan ve şimdilerde tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu yapan Fercan Bay, Çiftlik Bank Tosun Firarda sinema filmiyle ilk başrolünü oynadı. Sadri Alışık konservatuarda iki yıl oyunculuk eğitimi alan birçok başarılı dizi projelerinde önemli karakterlere hayat vermişti.

Fercan Bay, ”Uzun yıllar yaptığım gazete ve televizyon muhabirliğinin avantajını oyunculukta çok kullandım ve faydasını fazlasıyla gördüm. Oyunculuk mesleğini seçecek olan genç arkadaşlara tavsiyem psikoloji, sosyoloji, ve felsefe alanlarıyla ilgilenmeleridir" ifadelerini kullandı.