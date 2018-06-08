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08 Haziran 2018 16:54

Tottenham, Harry Kane’in sözleşmesini 2024’e uzattı

İngiliz ekibi Tottenham, yıldız futbolcusu Harry Kane’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Tottenham, Harry Kane’in sözleşmesini 2024’e uzattı

08 Haziran 2018 16:54

Kane’in 6 yıllık yeni kontratında toplam 90 milyon Pound kazanacağı belirtildi.


Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yıldız golcüsü Harry Kane ile nikah tazeledi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Kane ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz golcünün yeni kontratıyla 90 milyon Euro kazanacağı belirtildi.


24 yaşındaki futbolcu bu sezon Tottenham forması ile 48 müsabakaya çıktı ve 41 gol, 4 asist ile mücadele etti. İngiliz ekibinde 7 sezonda toplam 213 maça çıkan yıldız golcü 140 kez fileleri havalandırdı.




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