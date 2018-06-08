Tottenham, Harry Kane’in sözleşmesini 2024’e uzattı

Kane’in 6 yıllık yeni kontratında toplam 90 milyon Pound kazanacağı belirtildi.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yıldız golcüsü Harry Kane ile nikah tazeledi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Kane ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz golcünün yeni kontratıyla 90 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Tottenham forması ile 48 müsabakaya çıktı ve 41 gol, 4 asist ile mücadele etti. İngiliz ekibinde 7 sezonda toplam 213 maça çıkan yıldız golcü 140 kez fileleri havalandırdı.