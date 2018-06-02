Toyota, Hidrojenli Araç Üretimini Hızlandırıyor

Mirai satışlarını 3 yıl gibi kısa zamanda yıllık 3 bin adet seviyesine çıkaran Toyota, 2020’de 30 binli rakamlara çıkmayı amaçlıyor. Toyota bu büyüme seviyesine hazırlanmak adına Japonya’da iki yeni büyük tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Bu tesis, Toyota’nın 1938’de açılan ilk fabrikalarından birinin yanına inşa edildi. Yeni tesisler aynı zamanda üretim sırasında ortaya çıkan CO2 emisyonunun düşmesine de yardımcı olacak. Bu da Toyota’nın 2050 Çevre Hedeflerine erişmesine katkı sağlayacak önemli girişimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Shimoyama’daki yeni hidrojen tankı üretim hattının yapımına başlanırken, yeni yakıt hücresi yığını tesisinin yapımı da devam ediyor. Bu tesislerin operasyonlarına 2020 civarında başlaması planlanıyor.

“Mirai satışları yıllık 3 bin adede ulaştı"

Teknoloji olarak yakıt hücreli araçlar gelişmeye devam ederken Toyota, yakıt hücreli sedan modeli Mirai’yi 2014’ün sonunda pazara sunarak, bu alanda da liderlik yapmaya başladı. Toyota Mirai’nin 2015’teki 700 adetlik satış rakamı, 2016 yılında 2000 adede ve 2017’de ise yaklaşık 3 bin adede yükseldi. Toyota, bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte yakıt hücreli araç satışının yıllık 30 bin adede yükseltmeyi hedefliyor.

Toyota, yakıt hücresi teknolojisini otobüslere de aktardı ve Tokyo’da yakıt hücreli otobüsler hizmet vermeye başladı. Toyota ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde 100 adet yakıt hücreli otobüs satmayı hedefliyor.

Yakıt hücresi ürün gamını genişleterek bu teknolojiyi daha cezbedici hale getirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda farklı tedarikçilerle ve şirketlerle çalışan Toyota, hidrojen tedarik alt yapısının gelişmesine de öncülük ediyor.