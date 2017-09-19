TPF Heyetinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ziyaret

Toplantıda, yürürlüğe girmesi planlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hakkında görüş ve önerilerini paylaşan TPF heyeti, uygulama kapsamında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı

Organize perakendenin en büyük çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) heyeti, Başkan Mustafa Altunbilek önderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ile görüşen TPF heyeti, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı üzerine görüş ve önerilerini yetkililere sundu. Yönetmelik taslağında belirtilen plastik poşetlerin ücretli satışı, uygulamanın detayları ve kapsamı konusunda taleplerini de paylaşan TPF heyeti uygulamanın hayata geçirilmesi için gerekli desteği vereceklerini iletti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise plastik poşetlerin kullanımına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Plastik poşet uygulamasına destek

Toplantıda doğada çözülmesi yüzyıllar süren hem geleceğimizi hem insan sağlığını tehdit eden plastik poşet kullanımının satış noktalarında ücretli olması yönünde yasal düzenlemeyi desteklerini ifade eden Altunbilek, "Bir markette yılda 10 ton poşet kullanılıyor. TPF çatısı altında 3 bini aşkın market, Türkiye genelinde ise yerel, ulusal ve indirim mağazalarına bağlı 26 binin üzerinde şube mevcut. Her mağaza için yaklaşık 8 bin TL poşet gideri olduğu düşündüğümüzde bu uygulamanın hem doğamıza hem de ekonomimize katkı sağlayacağı ortadadır” dedi.

Türkiye genelinde kapsamlı bir kampanyayı da hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Altunbilek, “Müşterilerimize gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, sağlıklı bir yaşam sunmak için poşet kullanımının zararlarını anlatacağız. Bu süreçte biz de üzerimize düşeni yaparak Müşterilerimizi alışverişlerde file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz” ifadelerini kullandı.