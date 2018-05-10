TPFD’de başkan yeniden Hakan Ünsal seçildi

Genel kurulda konuşma yapan Başkan Ünsal, 1 yıl boyunca 55 tane takım ve 1500’den fazla futbolcuyu ziyaret ederek, derneğin faaliyetlerini anlattıklarını söyledi.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti. Toplantı divan başkanlığı seçimi ile başladı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra ise Başkan Hakan Ünsal, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Bütçelerini oluşturan iki ana kalem noktasının olduğunu belirten Ünsal, “Biri Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen, diğeri de üyelerden gelen aidatlar. Bizim geldiğimiz ilk yılda derneğin bütçesi 60 bin TL civarındaydı. TFF ile yaptığımız görüşmelerde Yıldırım Demirören ile Cengiz Zülfikaroğlu’na ayrı teşekkür etmek istiyorum. Referans bedelinin artırılmasını konuştuk. Mali olarak güçlü olmamız neden önemli? Oyuncu kardeşlerimizin hukuki açıdan yanında olmak için, bir dönem futbola hizmet etmiş önemli işler yapmış kişilere yardım etmek için önemli. Derneğin kurumsal kimliğinin olmasını düşünüyorduk. Bununla ilgili çalışma yaptık. Sezon başı kampları yaptık. Futbolcu arkadaşlarımızın bu işe bakış açısı biraz farklı. Buraya gelmiş olmanın kendileri ile ilgili düşüş olacağını düşünüyorlar. Kendimizi anlatmak adına en önemli şeyin takım ziyaretleri olduğunu düşündük. 1 yıl boyunca 55 tane takım ve 1500’den fazla futbolcu arkadaşla yüz yüze görüştük. Hiçbiri Profesyonel Futbolcular Derneği’ni bilmiyor. En basit haklarını da bilmiyorlardı. Bu derneği bilmeyen kalmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Kendimize ait yer ve spor tesisi projemiz var”

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliğ’nin (FIFPRO) çok önemli bir kurum olduğunu ve üyelik sürecinin sona gelindiğini açıklayan Başkan Ünsal, sözlerine şöyle devam etti:

“Alt liglerdeki askerlik sorunu ile ilgili çalışmalarımız var. Konu meclise gitti. Hukuk hizmetleri veriyoruz. Özel marka anlaşmaları yaptık. Bir dönem futbolcu arkadaşların yaşadığı saldırılar gibi ciddi sıkıntılar vardı. Bununla ilgili TFF ile görüşme yaptık. TFF TV diye bir başka proje hazırladık. 2. ve 3. Lig’deki futbolcuların maçları yayınlanmıyor. Bu işin her şeyini maliyetine kadar hazırlamıştık. Futbolcusuna, hakeme, federasyona katkısı olacaktır. Mehmetçiklerimizi ziyaret ettik. Kendimize ait yer ve spor tesisi projemiz var. Sendikalaşma konusunda da ciddi planlamalar ve çalışmalar içerisindeyiz.”

Hakan Ünsal, yeniden başkan seçildi

Konuşmaların ardından başkanlık seçimi oylaması yapıldı. Mevcut Başkan Hakan Ünsal, açık olarak yapılan oylamada oy birliği ile tekrar başkanlığa seçildi. Daha sonra teşekkür konuşması yapan Ünsal, “Genel kurula katılım beklediğimiz sayının çok altında. İlk dönemimizi şöyle düşünün; kendimizi anlatma, oyuncuların derneğin farkına var olarak bakmak lazım. Bundan sonra oyuncular ile birebir ilişkiye geçme, daha fazla üye sayısını arttırma ve sonrasında da daha iyi şeyler yapma dönemi olacak. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin yeni yönetimi ise şöyle:

Yönetim Kurulu: Hakan Ünsal, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Ümit Davala, Ergün Penbe, Tuncay Şanlı, Serhat Akın

Yedek Liste: Ahmet Dursun, Ayhan Akman, Ali Tandoğan, Hasan Kabze, Levent Kartop

Denetleme Kurulu: Murat Erdoğan, Mustafa Sarp, Bülent Akın

Yedek Liste: Burhan Saatçioğlu, Fatih Çerçi, Tamer Sivrikaya