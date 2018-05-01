Trabzon’a dünya starları yağacak

EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, konu hakkında yaptığı açıklamada, birbirinden muhteşem maçların bizleri beklediğini belirterek, “Üç kez üst üste Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Fatih Keleş, Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, ağır sıklette Avrupa Şampiyonumuz Ali Eren Demirezen, genç yeteneklerimizden Hüseyin Cinkara, Klitchko’dan boşalan tahtı doldurma adayı olan Agron Smakici ve daha birçok başarılı boksör o gece ringe çıkacak. Ayrıca ülkemiz promotörleriyle de birlikte çalışarak, Serdar Avcı ve Birol Topuz’da gecemizde sporcularını dövüştürerek, ülkemiz boksörlerine yükselme imkanları sunacaklar. Dünya ringlerinden edindiğimiz tecrübeleri ülkemize getirerek boksumuzun gelişmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi kulübümüz Amerika’da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde boks organizasyonları düzenleyerek, dünyanın dev isimleriyle birlikte çalışıyor. Bu isimlerden öğrendiklerimizi ülkemizdeki ilgililere aktarmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda Spor Bakanlığımız da bize destek olursa hem daha hızlı ilerleriz, hem de daha başarılı olur ve profesyonel boksta ülkemizin adını tüm dünyaya duyururuz" şeklinde konuştu.

Nazım Dalkıran, "Muhteşem bir gala hazırladık"

Ülkemizin yetiştirdiği başarılı spor adamlarından Nazım Dalkıran, galanın hazırlanmasında ellerinden geleni esirgemediklerini belirterek, “EC BOXİNG’in temsilcisi olarak burada elimden geleni yaptım. Her şeyin en iyisini getirterek izleyenlerimize dünya çapında bir boks galası sunmaya çalıştık. Fatih Keleş’in de bu zorlu maça iyi hazırlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Şu an için formunun zirvesinde olan Fatih’in bu karşılaşmayı da alarak dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, Trabzonlu seyircilerin maça gelerek sporcularımızı desteklemelerini istediğini belirterek; "Her sporda olduğu gibi boks sporunda da seyirci desteği çok önemlidir. Boksörümüz sıkıştığı, yorulduğu anda onu tezahüratlarıyla seyirciler ayağa kaldırabilirler. Ayrıca dünya çapında karşılaşmaların gerçekleşeceği bu önemli organizasyon mutlaka izlenmeye değer. Boksörlerimizin bu galada elde edeceği başarılar dünya listelerinde yükselmelerini sağlayacak önemli bir adımdır. Ayrıca dünyanın en iyi teknik ekipleri de Trabzon’da olacaklar’ şeklinde konuştu. EC BOXİNG Spor Kulübü Baş Antrenörü Bülent Başer’de sporcuları karşılaşmalara en iyi şekilde hazırladıklarını vurgulayarak, “Müsabakalar az bir zaman kaldı. İnşallah o güne kadar hiç bir sakatlık yaşamadan maçlara hazır oluruz. Şu anda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnanıyorum ki; Trabzon’da kendi seyircilerimizin önünde hedeflediğimiz başarıları yakalayacağız” dedi.