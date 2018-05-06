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06 Mayıs 2018 14:13

Trabzon’da ringe çıkacak boksörler belli oldu

Dünya boksunun nabzının atacağı 19 Mayıs Cumartesi akşamı Türkiye’de birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak.

Trabzon’da ringe çıkacak boksörler belli oldu

06 Mayıs 2018 14:13


Türk boksunun dünyadaki en büyük temsilcilerinin katılacağı Trabzon’daki dev boks galasında ringe çıkacak olan şampiyonların kesin isimleri açıklandı. Dev galada üç Türk boksör altın kemer için ringe çıkarken, bunlardan Türk boksunun parlayan yıldızı gurbetçi boksör Hüseyin Cinkara, ilk unvan maçını Türkiye’de gerçekleştirecek. Galanın ana maçında ise başarılı boksörümüz Fatih Keleş, Avrupa şampiyonluk maçı yapacak.


Galanın organizasyonunu yapan EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, bu maçların aynı zamanda sporcularımızın dünya listelerinde yükselmelerine yarayacağını belirterek, "Dünya çapında kırkın üzerinde boks galası düzenledik. Herhangi bir sakatlık veya olağanüstü bir durum olmazsa fightcardımızda açıkladığımız sporcular ringde olacak. Ülkemizde de düzenleyerek dünya boksunu buralara getirmenin çabaları içerisindeyiz. Aynı zamanda büyük başarılara imza atan sporcularımızı ülkemizde ringe çıkararak sporseverlerimizin bu coşkuyu yaşamalarını istiyoruz" dedi. Erol Ceylan, Türk profesyonel boksunun son dönemlerde çok iyi yerlere geldiğini sözlerine ekledi.



Nazım Dalkıran: "Herkesi galamıza bekliyoruz"


EC BOXING’in bu galadaki Türkiye çalışmalarını yürüten başarılı boks adamı Nazım Dalkıran da birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak galaya herkesi davet ederek, "Bu heyecanlı maçlar kaçmaz. Dünyanın en iyi sporcuları ülkemize geldi. Bu coşkuya ortak olmak, kazanacağımız zaferleri birlikte yaşamak için herkesi maçlarımızı izlemek için Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’muza bekliyoruz. Sadece Trabzondaki izleyicileri değil ülkemizin her yerindeki boksseverleri galamıza gelerek bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.


EC BOXING basın danışmanı Vedat Alyaz ise galada altı sporcularının ringe çıkacağını ifade ederek, "Aynı zamanda Almanların genç yeteneklerinden Dünya Kıtalararası ve Avrupa şampiyonu Mario Daser de gecede eldiven giyecek. Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu efsane boksörümüz Fırat Arslan da galada kemer maçı yapacak. Yükselen yıldızımız, Avrupa şampiyonumuz Ali Eren Demirezen ise galada ringe çıkacak olan sporcularımız arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.


Öte yandan EC BOXING’in başantrenörü Bülent Başer, hazırlıkların son sürat devam ettiğini ve birbirinden heyecanlı maçlara hazır olduklarını vurguladı.




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