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20 Mayıs 2018 14:37

Trabzon’da sporcularımız 3 altın kemer kazandı

İki yıl üst üste Almanya’nın en iyi boks kulübü seçilen Türk boks kulübü EC BOXİNG tarafından Trabzon’da düzenlenen boks galasında sporcularımız üç altın kemer kazandı.

Trabzon’da sporcularımız 3 altın kemer kazandı

20 Mayıs 2018 14:37


İki yıl üst üste Almanya’nın en iyi boks kulübü seçilen Türk boks kulübü EC BOXİNG tarafından Trabzon’da düzenlenen boks galasında sporcularımız 3 altın kemer kazandı. Hüseyin Cinkara, Almanya Şampiyonluğunu kazanırken, kemerini Almanya’dan gelen Almanya Boks Federasyon Başkanı Thomas Pütz bizzat kendi elleriyle takdim etti. Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, WBO Kıtalar Arası Kemerini beline taktı. Galanın ana maçında ringe çıkan Avrupa Şampiyonu Fatih Keleş’in rakibinin kafasındaki açılma nedeniyle hakem maçı sonlandırdı ve sporcumuzda olan WBO Avrupa Şampiyonluk kemeri yine kendisine verildi. Galanın diğer maçlarında Alman Mario Daser, Tarık Sözer, Seyda Keser’de rakiplerini nakavtla yenerek muhteşem bir performans gösterdi. Olimpiyat boksörümüz ve Avrupa Şampiyonumuz Ali Eren Demirezen’de gösterdiği muhteşem performansla izleyenlerden alkış alırken, rakibinin kolunun sakatlandığını bahane ederek maçı bırakması dolayısıyla yine ringden zaferle inen sporcumuz oldu.



Erol Ceylan: “Hedefimiz sporcularımızı dünyanın zirvesine taşımaktır”


Dünyanın en başarılı boks kulüpleri arasına girmeyi başaran EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, hedeflerinin gençlerimizi dünyanın zirvesine taşımak olduğunu belirterek, “Bu karşılaşmalarda kazanan sporcularımız dünya listelerinde üst sıralara çıkacak. Bu karşılaşmayı ülkemizde düzenleyerek Avrupa’da edindiğimiz tecrübeleri de ülkemize getiriyoruz” dedi.




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