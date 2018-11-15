Trabzonlular'dan CHP'li Özcan Aygün'e istifa çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Özcan Aygün'ün Trabzon şehrini hedef alan açıklamalarına tepkiler sürerken, Trabzon Dernekleri Federasyonu yazılı bir açıklamayla Aygün'ü kınayarak istifaya davet etti.

Trabzon Dernekleri Federasyonu adına Genel Başkan İsmail Şatıroğlu tarafından konuyla ilgili yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Özcan Aygün'ün, Trabzon ve Trabzon'luların milli duruşuna, devlete bağlılığına yakışıksız ithamlarla iftira etmesini, hadsizliğine, cahilliğine veriyor ve şiddetle kınıyoruz. Atatürk, İstiklal Harbi, İstiklal Marşı ve Yüce Türkiye Cumhuriyeti konularındaki Trabzon'lu hassasiyeti asla tartışma konusu edilemez. Milli ve manevi değerlerimize bağlılığımızı sorgulama ve aşağılama cüreti içinde bulunan kişi ve çevrelere karşı, geçmişte olduğu gibi şimdi ve gelecekte de aynı dik duruşu göstermekte ve misliyle karşılık vermekte asla tereddüte düşmeyeceğimizi kamuoyunun dikkatine saygıyla sunuyoruz"