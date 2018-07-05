Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 13:02

Trabzonspor, 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme yaptı

Trabzonspor, alt yapıdaki 6 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme yaptı

05 Temmuz 2018 13:02


Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Altyapımızda yetişen altı oyuncumuz bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Haluk Şahin’in de yer aldığı törende Behlül Aydın üç, Kerem Baykuş, Serkan Asan, Safa Kınalı, Furkan Ödemiş ve Tayyip Ebrar Cumur da beşer yıllık sözleşme imzaladılar. Hacısalihoğlu ve Şahin, imzaların ardından futbolcularımızı tebrik ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.


Oyuncularımız imza töreni sonrası Genel Koordinatörümüz Özkan Sümer ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç