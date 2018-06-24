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24 Haziran 2018 12:31

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oyunu Sarıyer’de kullandı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyunu Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oyunu Sarıyer’de kullandı

24 Haziran 2018 12:31


8 Nisan’da yapılan genel kurulla Trabzonspor’un 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, oyunu Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı. 1038 numaralı sandık başına gelen Ahmet Ağaoğlu, kimliğini verdikten sonra oy pusulaları ve zarfıyla kabine girerek oyunu kullandı.



“Her seçim tarihidir”


Okul çıkışında seçimle ilgili konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her seçimin tarihi bir seçim olduğunu belirterek, “Her seçim tarihidir. Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatana, millete hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu vatandaşlık görevi herkesin yerine getirmesi gereken bir görev” dedi.




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