Trabzonspor, Kucka’yı açıkladı

Bordo-mavili ekip, yıldız oyuncunun transferini KAP’a bildirdi.

50. yılında güçlü bir kadro kurarak lige damga vurmak isteyen Trabzonspor, bombayı patlattı. Milan forması giyen Slovak futbolcu Juraj Kucka’yı kadrosuna dahil eden bordo-mavili takım, yıldız oyuncunun transferini KAP’a bildirdi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Kucka’nın fotoğrafını akşam saatlerinde paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı. Usta, "Çeşitli nedenlerle çok uzadı" dedikten sonra "Yolculuk vakti" diyerek Kucka’nın Trabzonspor uçağına biniş fotoğrafını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzonsporlu taraftarlar, Muharrem Usta’nın paylaşımının altına yüzlerce yorum bırakırken, gerçekleşen transferden dolayı da oldukça mutlu olduklarını yazan mesajlar attı. Trabzonspor, KAP’a yaptığı açıklamada, "AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Juraj Kucka’nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.