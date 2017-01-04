Trabzonspor’da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor’da yeni transferler Emmanuel Mas ve Joao Pereira ilk antrenmanına çıktı.

Bordo-mavili takım ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki sabah idmanı düz koşuyla başladı. Ardından 5’e 2 top çalışması yapan Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra kondisyona dayalı bir idman gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım antrenmanın son bölümünde çift kale maçla günün ilk idmanını tamamladı.



2 transfer sahada

Yeni transferler Emmanuel Mas ve Joao Pereira kısa süre önce Trabzonspor’un Antalya kampına katılmışlardı. İki futbolcu da bugün ilk kez bordo-mavili takım ile birlikte çalışmalara katıldı. Takımla kaynaştıkları gözlenen Emmanuel Mas ve Joao Pereira’nın özellikle çok istekli oldukları görüldü. Öte yandan bordo-mavili takımda Afrika Kupası’nda olan Akakpo ve izinli olan N’Doye bugünkü idmanda yer almadı.

Trabzonspor, günün ikinci idmanında akşam saatlerinde bir çalışma gerçekleştirecek.