Trafik kazasında ölen oğlu için tanıkların mahkemeye başvurmasını istedi

Ölen genci babası, kazanın yarışan araçlar yüzünden meydana geldiğini iddia ederek, "Sanık 5 ay içerideydi, sonra tahliye oldu. Adalet muhakkak tecelli edecektir. Tanıklar gelsin, sanık bu cezayı alsın” dedi.

Zeytinburnu'nda özel bir üniversitede pilotaj bölümünde okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek, arkadaşıyla birlikte Florya'dan Ankara istikametine giderken aracın sensörlerinin arıza sinyali vermesi üzerine aracı durdurup lastikleri kontrol etti. Bu esnada hızla geldiği iddia edilen Sedat Y. kontrolündeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Şimşek'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan sanık Sedat Y., “Kullandığım 47 NL 795 plakalı araç ile Zeytinburnu'ndan yola çıkarak Kadıköy Ankara yönünde seyir halindeydim. Olay yerine yaklaştığımız sırada sağ şeritten sol şeride geçmek için sinyal verdiği sırada önümde seyretmekte olan kırmızı renkli bir araç aniden sol şeride geçti. O aracın sol şeride geçmesi ile birdenbire yolun sağ tarafından park halinde olan aracı gördüm. Trafik akış halinde olduğu için başkaca manevra yapma şansım yoktu. Aracın sağ tarafında iki, sol tarafında bir kişi aracın dışındaydı. Ben yayaya çarpmamak için sola doğru manevra yaptım. Buna rağmen aracımın sağ ön far kısmı ile durmakta olan aracın sol arka çamurluk kısmına çarptım. Aracımın hava yastıkları açılmıştı. Bu şekilde görüşüme engel oldu, buna rağmen yine de direksiyon hakimiyetimi kaybetmeden diğer araçları tehlikeye düşürmeden kontrollü şekilde durmaya çalıştım. Yaklaşık 25-30 metre kadar sonra aracı durdurdum. Araçtan inip geriye doğru geldim. Burada yaralıyı görünce hemen 112 Acil Servis'i aradım. Gelen ambulansla yaralıyı hastaneye gönderdik. Ben de karakola gittim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta kaldığı süre, delilleri karartma ihtimalinin bulunmayışı, tutuklamanın tedbir oluşu ve tutuklamadan beklenen amacın hasıl oluşunu nazara alarak yurt dışına çıkış yasağı koyup sanığın tahliyesine hükmetti.

“Tanıklar gelsin, sanık bu cezayı alsın“

Duruşma sonrası adliye önünde basın mensuplarına konuşan baba Ramazan Şimşek, “Oğlumuz Okan Zeytinburnu yol ayrımının olduğu yerde arabayı park etmişler, oranın genişliği bir araç sığacak genişliğindeydi. Park edip lastik kontrolü yaptıkları sırada birileri arkadan son sürat gelip vurmuşlar. Olay anında oğlum vefat ediyor. Oğlum 3 metre havalanmış. Boyun üstü düşerek boyun kırığı neticesinde genç yaşta Türkiye'nin en genç pilotu olacak oğlumu kaybettik. Şuanda tanık arıyoruz. Türkiye'nin en akıcı trafiğinin olduğu yerde EDS kamerası, KGS kamerasının olmasına rağmen hiçbir tanık yok. Olay yerinde olay inceleme gelip görüntü almamış. Şuanda bizim oğlumuzun kazasını görüp yarışan insanların çarpması, makas atması neticesinde genç yaşta pilot olmasıyla gurur duyacağım oğlumu kaybettik. Kazayı bilip ve gören tanık arıyoruz. Tanıklar gelsin, bu cezayı alsın, başka anne ve babanın canı yanmasın. Biz oğlumuzu artık kaybettik, başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Tek beklentimiz adaletin tecelli etmesi. Sanık 5 ay içerideydi, sonra tahliye oldu. Sevindiler, sevinsinler ama neticede üzülmemiz geçici. Adalet muhakkak tecelli edecektir. Duyan bir vatandaş gördüm diyecektir” dedi.

Acılı anne Havvanur Şimşek ise, ”Vicdanlara sesleniyoruz, yarış yapan trafik magandası, şehir teröristlerine fırsat vermeyelim. Sizin de canınız yanmasın. Mutlaka kazayı gören vardır. Onlarca araba geliyor, o trafik akan bir trafik. Gören varsa lütfen gelsin” şeklinde konuştu.