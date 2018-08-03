Trafikte bisiklet devrimi dalga dalga yayılıyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın başta olmak üzere yüzlerce vatandaşın birlikte pedal çevirdiği bisiklet turları özellikle araç sürücülerinden büyük destek görüyor.

Zeytinburnu Belediye Başkan Murat Aydın ve binlerce bisikletlinin “Sağlıklı Yaşam Kolay Ulaşım” sloganıyla başlattığı trafik devrimi dalga dalga yayılıyor. İlçede artan trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla 3 ay önce ZEYBİS projesini başlatan Zeytinburnu Belediyesi, çözümü araç yolunu bisikletlerin ortak kullanımına açmakla buldu. Hız sınırının 20 ile 30 kilometreye kadar düştüğü trafikte güvenli bir şekilde pedal çevirebilen vatandaşlar, perşembe günleri ise saat 19.00’da Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte 10 kilometrelik bisiklet turu düzenliyor. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turları yaklaşık 1 saat sürüyor. ZEYBİS projesi ile ilgili farkındalık oluşturmak adına dün akşam 5’incisi düzenlenen bisiklet turunda bu sefer sürpriz konuklar da pedal çevirenler arasında yer aldı. Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, Başkan Aydın ile birlikte pedal çevirdiği 5’inci bisiklet turunda ayrıca AFAD İstanbul Basın Müşaviri Bekir Kaplan ve Darülaceze Basın Danışmanı Nevzat Özkaya da konvoya eşlik etti.

Anket sonuçları yüzde 80 çıktı

94 gündür makam aracı yerine bisiklet kullanan Başkan Aydın’la birlikte cadde ve sokakları turlayan vatandaşlar, zil çalarak oluşturduğu konvoyla mahalle sakinlerinden de büyük destek gördü. Gönüllü vatandaşların yanı sıra bisiklet kulüplerinin de katıldığı turda konvoyu gören çocuklar da bisikletlere atlayıp konvoyun peşine takıldı. Mahalle sakinlerinden gelen destek alkışlarıyla turu tamamlayan kalabalığa günün sonunda Biruni Üniversitesi sponsorluğunda 24 vitesli bisiklet ve çeşitli bisiklet aksesuarları hediye edildi.

Renkli görüntülerin oluştuğu bisiklet turu ve ZEYBİS projesi ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Aydın, “Geçen sene önemli bir karar alarak Zeytinburnu’ndaki tüm yolları bisikletlerin ortak kullanımına açtık. Otomobillerle bisikletler 3 aydır aynı yolu kullanıyor. Ama bununla ilgili bir farkındalık da oluşturmamız lazım. Yani araç sürücülerinde ‘Biz bu yolları bisikletlilerle ortak kullanacağız’ bilincini uyandırmak lazım. Onun için de 5 Temmuz’dan bu yana her perşembe günü bisiklet konvoyu oluşturuyoruz. Hayalimiz ve hedefimiz 5 yıl sonra bu sokaklarda yine bu kadar kalabalık bir bisiklet grubunu dolaşırken görmek. İlçede yaptırdığımız anketler sonucunda vatandaşların projeye olan desteği 80’lerde çıktı. Bu sebeple ZEYBİS’in İstanbul’a ardından da tüm Türkiye’ye yayılacağına inanıyoruz. Türkiye’de bir devrimi Zeytinburnu’ndan başlattık. Bu sağlıklı yaşam, kolay ulaşımla ilgili bir devrimdir. Zeytinburnulular bu işin öncüleri oldular. Ülkemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Makam aracı yerine bisiklete biniyor

Zeytinburnu’nda son yıllarda yapılan anketlere göre en önemli sorunların başında trafik geliyordu. İlçedeki trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlayan Zeytinburnu Belediyesi, 3 ay önce başlattığı “ZEYBİS” projesi ile Zeytinburnu’nda bisikletli ulaşımı hayata geçirdi. Ve Başkan Murat Aydın da dahil olmak üzere tüm belediye personeli toplu gidişler haricinde bisiklet kullanmaya başladı. Tam 94 gündür Zeytinburnu sokaklarını makam aracı yerine bisikletle dolaşan Başkan Aydın, günde 10 kilometreye yakın mesafe katederek 94 günde yaklaşık 940 kilometreye yakın mesafe katetti.