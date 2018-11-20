Trafikte terör estiren maganda yakalandı

Ehliyeti olmayan magandaya 7 bin 371 lira para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edildi.

İstanbul E-5 Karayolu Kartal mevkiinde lüks otomobilli bir maganda, trafikte onlarca aracın arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşüren, Dragos sahil yolunda ise “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmıştı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, magandanın kullandığı aracın plakasını belirledi. 34 UK 090 plakalı aracı tespit eden polis, aracı ve sürücüsü Adem D.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

7 bin lira para cezası kesildi, araç men edildi

Şubeye götürülen magandaya burada, “araç üzerinde bildirmeden teknik değişiklik yapmak”, “muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak”, “sürücü belgesiz araç kullanmak” ve “yanlama yaparak trafiği tehlikeye düşürmek” suçlarından toplamda 7 bin 371 lira idari para cezası kesildi. Ehliyetsiz olan magandanın ayrıca otomobili de trafikten men edildi.

Şubede işlemleri tamamlanan maganda adli işlemleri yapılmak üzere Kartal Şehit Selahattin Aslantepe polis merkezine sevk edildi.