Trafikte terör estiren motosikletli maganda yakalandı

Motosikletli şube çıkışında, pişman olduğunu belirterek, “Sinirliydim, böyle şeylere gerek yok” dedi.

Basın Ekspres yolunda önceki gün trafik ihlali yaptığını iddia ettiği sürücüye önce küfürler eden ardından da aracın aynasına tekme atarak kıran motosikletli, hatalı şerit değiştirdiğini iddia ettiği sürücüyü kovalayarak aracını sağa çekmesini istemişti. Olayın ardından Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekip, trafikte terör estiren magandayı yakalayarak gözaltına aldı. Şubede işlemleri tamamlanan B.E.’ye polis ekipleri tarafından “trafiği tehlikeye düşürmek”, “ehliyet bulundurmamak” ve “dönüş kurallarına riayet etmemek” suçlarından toplamda 600 lira ceza kesildi.

“Pişmanım, sinirliydim”

Şubedeki işlemleri tamamlanan maganda, polis ekipleri tarafından Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezine teslim edildi. Şubeden çıkan şahıs gazetecilerin sorusuna, “Pişmanım, sinirliydim ama böyle şeylere gerek yok” dedi.