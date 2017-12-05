Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 15:08

Trafikte terör estiren motosikletli maganda yakalandı

Basın Ekpress yolunda önceki gün tartıştığı sürücünün aynasını tekme atarak kıran, hatalı şekilde şerit değiştiren sürücüye sağa çekmesini isteyen ve emniyet şeridinde 150 kilometre hıza çıkaraktrafiği tehliye düşüren motosikletliyi; yakalayan motosikletli sivil trafik ekipleri yakaladı.

Trafikte terör estiren motosikletli maganda yakalandı

05 Aralık 2017 15:08

Motosikletli şube çıkışında, pişman olduğunu belirterek, “Sinirliydim, böyle şeylere gerek yok” dedi.


Basın Ekspres yolunda önceki gün trafik ihlali yaptığını iddia ettiği sürücüye önce küfürler eden ardından da aracın aynasına tekme atarak kıran motosikletli, hatalı şerit değiştirdiğini iddia ettiği sürücüyü kovalayarak aracını sağa çekmesini istemişti. Olayın ardından Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekip, trafikte terör estiren magandayı yakalayarak gözaltına aldı. Şubede işlemleri tamamlanan B.E.’ye polis ekipleri tarafından “trafiği tehlikeye düşürmek”, “ehliyet bulundurmamak” ve “dönüş kurallarına riayet etmemek” suçlarından toplamda 600 lira ceza kesildi.



“Pişmanım, sinirliydim”


Şubedeki işlemleri tamamlanan maganda, polis ekipleri tarafından Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezine teslim edildi. Şubeden çıkan şahıs gazetecilerin sorusuna, “Pişmanım, sinirliydim ama böyle şeylere gerek yok” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç