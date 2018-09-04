Trafikte“drift” yapan maganda yakalandı

Ehliyetine el konulan magandaya para cezası kesildi.

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkinde bir maganda aracıyla otoyol üzerindeki araçların arasında dakikalarca makas atmış, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atmıştı. Aynı maganda, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Haliç Köprüsü’nde de aynı hareketi yapmayı sürdürerek, trafiği defalarca tehlikeye düşürüp bir de o anları kaydettirip sosyal medyadan paylaşmıştı.

Ehliyetine el konularak para cezası kesildi

Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, lüks otomobilin plakasından yola çıkarak magandanın kimliğini tespit etti. Çağatay Ç. olduğu öğrenilen şahıs ekipler tarafından yakalanarak şubeye götürüldü. Burada magandaya “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesilerek, ehliyetine de el konuldu.

İşlemleri tamamlanan maganda adli işlemleri yapılmak üzere Beşiktaş Levent Polis Merkezine götürüldü.