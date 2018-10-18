Trafo binaları sanat eserine dönüşüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, kirlenen, dış cepheleri bakımsız ve kent estetiğini bozan görüntüler ortadan kaldırılarak, teması olan ve sosyal mesaj içeren alanlar haline getiriliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede bulunan trafo binalarını birer sanat eserine dönüştürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, kirlenen, dış cepheleri bakımsız ve kent estetiğini bozan görüntüler ortadan kaldırılarak, teması olan ve sosyal mesaj içeren alanlar haline getiriliyor. İlçeye getirdiği yenilikler ve alt yapı çalışmalarının yanı sıra kent estetiğine de büyük önem veren Belediye, 2018 yılının ilk yarısında yaptığı temalı ve sosyal mesaj içeren çalışmalardan ilkini Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde ‘Engelsiz Yaşam' temalı, ikincisini ise Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi üzerinde ‘Anne Sevgisi' temalı trafo olarak tamamladı.

“Faaliyetlerimizi Sanatla Doğru Orantılı Olarak Yapıyoruz”

İlçe genelinde yıl sonuna kadar teması olan, dekoratif ve sanatsal görüntüye sahip trafo boyama işlemlerinin toplamda yedi adet olmasını planladıklarını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman, “Faaliyetlerimizi sanatla doğru orantılı olarak yapıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde her yıl olduğu gibi kirli ve atıl görünen trafo, duvar ve zemin boyaması işlemleri devam etmekte. Beylikdüzü'nde göz estetiğini bozan alanlara Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak müdahale ederek kent estetiğine uygun ve sanatsal hale getirme çalışmalarımız devam edecek.” şeklinde konuştu.