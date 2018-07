Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Alperen Can son yolculuğuna uğurlandı. Küçük çocuk için Edirne’nin Paşayenice Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Köyün camisinde düzenlenen törene Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, Edirne Vali Vekili Mustafa Karslıoğlu ve çok sayıda yakını ile köylü katıldı.

Cenazede baba Ahmet Can ve dedesi Şaban Can tabutun başında taziyeleri kabul etti. Taziyeleri kabul eden dede Şaban Can ve baban Ahmet Can’ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Cenaze namazını sonrası baba 5 yaşındaki oğlunun tabutunu köy mezarlığına taşıdı.