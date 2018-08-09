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09 Ağustos 2018 16:09

Tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel için futbol turnuvası düzenlendi

Tekirdağ’daki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel için futbol turnuvası düzenlendi.

Tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel için futbol turnuvası düzenlendi

09 Ağustos 2018 16:09


Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz ay gerçekleşen tren kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Oğuz Arda Sel için futbol turnuvası düzenlendi. Futbola düşkünlüğü ile tanınan Oğuz Arda Sel için Çamlıca Spor Kulübü’nde gerçekleşen turnuvaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kulüp başkanı, kulüp yöneticileri ile Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz katıldı. Turnuva öncesi tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel için saygı duruşunda bulunuldu.


Turnuvanın başlama vuruşunu Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptı.


Tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Hele bir tanesi ki Oğuz kardeşimiz çok küçük yaşta ne yazık ki hayatını baharında bile değil. Aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Bizim toplum olarak en güzel özelliklerimizden birisi hem acıyı hem sevinci paylaşmasını bile bir toplumuz. Çamlıca Spor Kulübümüz ile Üsküdarımızdaki 7- 8 tane ayrı spor kulübümüz. U12 yaş gurubundaki çocuklarımızla Oğuz’un anısını yaşatmak ve Oğuz’un ailesinin acılarını paylaşmak üzere bir turnuva düzenlemiş durumda” dedi.


Anne Mısra Öz, “Gerçekten oğlumun bu hayatta davranışları, futbolu , karakteri güzel olan her şeyi ile ama her şeyi ile onun ile gurur duydum. Bugün burada onun anısına bulunduğum içinde gurur duyuyorum ama onun gökyüzünde değil, burada arkadaşları ile futbol oynamasını isterdim “şeklinde konuştu.




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