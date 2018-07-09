Tren kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıptan alındı

Dün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının gün içerisinde İstanbul Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morgunda acı bekleyişleri devam etmişti. Akşam saatlerine kadar işlemleri biten Rubize Kartal, Özgenur Dikmen ve Sena Köse’nin cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Köse ve Dikmen’in Edirne Uzunköprü’de defnedileceği öğrenilirken, Kartal’ın ise Küçükçekmece’de defnedilmesi bekleniyor. Öte yandan, cenazelerin toprağa verilene kadar Küçükçekmece’deki Mezarlıklar Müdürlüğü morgunda bekletileceği öğrenildi.