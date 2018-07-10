Tren kazasında ölen Kartal çifti, son yolcuğuna uğurlandı

Gani Kartal’ın cenaze namazının kılındığı camide gönüllü olarak çalıştığı da öğrenildi.

Çorlu’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler arasında Gani ve Ruzibe Kartal’da vardı. 72 yaşındaki Gani ve 70 yaşındaki Ruzibe Kartal, yaklaşık yarım asırdır evlilerdi. 2 çocukları olduğu öğrenilen çift, trene Muratlı’dan bindikten dakikalar sonra kazada hayatlarını kaybetti. Kartal çifti yan yana konulan tabutları ile Küçükçekmece Sultanmurat Camii’nde son yolculuklarına uğurladı. Gani Kartal’ın 20 yıldır bu camide gönüllü olarak hizmet ettiği ve etrafında çok güvenilir bir kişi olarak tanındığı öğrenildi. Kartal çiftinin oğulları İsmail Kartal zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan namazın ardından çift son yolcuğuna uğurlandı.