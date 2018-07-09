Tren kazasında yaşamını yitiren liseli genç son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde girdiği YKS sınavının ardından ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Şahin’in cenaze namazını hocası olan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz kıldırdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerden 18 yaşındaki lise öğrencisi Serhat Şahin, Küçükçekmece’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde girdiği YKS sınavının ardından ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Şahin’in cenaze namazını ise hocası olan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz kıldırdı. Cenaze töreninde liseli gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin’in cenazesi Küçükçekmece Yenikanarya Mezarlığı’na defnedilmek için cenaze aracına götürüldü.