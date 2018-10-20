Trezeguet'den 1 gol 1 asist

Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet, Akhisarspor karşısında 1 gol 1 asist yaparak, etkili performansını sürdürmüş oldu.

Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, sergilediği futbolla dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı futbolcu, ligin 9. haftasında oynanan Akhisarspor maçının 56. dakikasında kaydettiği gol ile ligde attığı gol sayısını 4'e çıkarmış oldu. Mısırlı futbolcu, maçın 67. dakikasında Mbaye Diagne'nin kaydettiği golü hazırlayan isim olurken, asist sayısını da 4'e çıkardı.