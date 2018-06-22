Triatlon, 67 yıllık Akdeniz Oyunları programında ilk kez yer alacak

Akdeniz Oyunları’nda ilk kez yer alacak triatlon branşında Türkiye’yi iki kadın ve iki erkek sporcu temsil edecek.

İspanya’nın Tarragona kentinin ev sahipliği yapacağı 18. Akdeniz Oyunları’nda bir ilk yaşanacak. 1951 yılından itibaren dört yılda bir düzenlenen organizasyonda triatlon, ilk kez oyunlar programında yer alacak.

Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez mücadele edecek Triatlon Milli Takımı, kadınlarda Esra Nur Gökçek ile İpek Öztosun, erkeklerde ise Emirhan Altıntaş ve Gültigin Er ile madalya mücadelesi verecek.

Altafulla bölgesindeki düzenlenecek triatlon müsabakaları, yarın yapılacak ve madalyalar sahiplerini bulacak.

Yalçınkaya: "En iyi sonuçla dönmek istiyoruz"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Tarragona’dan en iyi sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Triatlon branşının 1951 yılından bu yana düzenlenen Akdeniz Oyunları programına ilk kez alındığını ifade eden Yalçınkaya, “Dört sporcumuzun da ellerinden geleni yaparak yarışmayı mümkün olduğunca ön sıralarda bitireceğine inanıyorum. Uygulayacağımız yeni altyapı programıyla 2024 ve sonrasında yapılacak uluslar arası organizasyonlarda kürsüye çıkabilecek sporcular yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.