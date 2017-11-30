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30 Kasım 2017 11:21

Trimbox dünyaya açılıyor

"Zekaya, bilime ve inovasyona yatırım yapıyoruz" diyen Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, benzersiz ürünleri Trimbox ile Avrupa’ya atılan adımın; dünya markası olma yolundaki kararlılığın göstergesi olduğunun altını çizdi.

Trimbox dünyaya açılıyor

30 Kasım 2017 11:21

Bir sonraki aşamada Körfez ülkeleleri ve Kuzey Afrika, sonrasında ise Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki yayılım için titizlikle hazırlandıklarını söyledi.



Yıldırım düşmesi, trafo patlaması, elektrik voltaj dalgalanmaları ve özellikle işyeri içinde oluşan voltaj darbelerinin elektrik tesisatında ve cihazlarda yol açtığı hasarları engellemek üzere Trimbox’ı geliştiren Yurttaş Holding Avrupa’ya açıldı. Kuruluşunun 10’uncu yılını kutlayan Yurttaş Holding, Avrupa ofisini Hollanda’nın doğu kıyısındaki en büyük şehri olan Enschede’de, ’En Girişimci Üniversite’ ünvanına sahip University of Twente bünyesinde açtı.



Türkiye’nin ilk TSE Belgeli icadı olan yüksek voltaja karşı koruyucu cihaz Trimbox’ın Avrupa ülkelerinde tanıtımı ile hem insanlığı önemli bir tehlikeden korumak, hem de paralelinde Trimbox kullanımını yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapacaklarını belirten Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, "Hollanda, sahiplendiği tarihi rol gibi bizim için de dünyaya açılmak için bir ana iskele ve aynı zamanda markamızı tanıtacağımız, adeta eski dünyaya bir giriş limanı, lojistik merkezi olacak" dedi.



Ayrıca 2018 yılının, yapılacak pazarlama faaliyetleri ile hem Türkiye’de hem de Dünyada Trimbox bilinirliğinin arttırılması konusunda bir milat teşkil edeceğini sözlerine ekledi.


İcadından bu yana geride kalan 10 yılda Trimbox’ı dünya nüfusunun yüzde 70’ini kapsayan bir coğrafyada tescil ettirdiklerini ifade eden Yurttaş, "Önce bu benzersiz icadımızı hak ettiği konuma taşıyarak insanlığı önemli bir riskten arındıracağız, arızalardan ve üretim kaybından kaynaklı milli servet israfının önüne geçeceğiz ve aynı süreçte Türkiye’den çıkıp Dünyayı saracak önemli bir şalt malzemesi markası olacağız" şeklinde konuştu.



Yurttaş, bir sonraki aşamada Körfez Ülkeleri ve Kuzey Afrika, sonrasında ise Rusya ile Türk Cumhuriyetlerindeki yayılım için titizlikle hazırlandıklarını sözlerine ekledi.




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