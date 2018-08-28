Trimbox yerli ortak ile gücüne güç katmak istiyor

Hedefimiz gelecek 10 yıl içinde 5 milyar dolar ciro yapabilmek. Firmamızı satın almak için yurt dışından, özellikle teknoloji devşiren firmalardan teklifler geliyor. Ancak biz üretimimizin tamamen yerli ve milli kalması için çaba gösteriyoruz. Yurt içinden birlikte üretim ve tanıtım kapasitemizi arttırabileceğimiz güçlü, yerli bir firma ile ortaklık yapmak amacındayız" dedi.

Ekonomideki kırılganlıkların ve dışa bağımlılığın azaltılarak, kalıcı büyümenin sağlanması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan yerli ve milli üretim hamlesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi modeli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın müjdelediği 16 maddelik destek ve önlem paketi, Türk teknoloji üreticileri için umut oldu. 2014 yılında TSE tarafından BDS-0001-1 referans numarası ile Türkiye’nin ilk belgelendirilmiş icadı olduğu kaydedilen dünyanın yüzde 70’inde patentli Trimbox’ın, yüzde 95 yerlilik oranı ile orta-yüksek teknoloji sınıfında üretimini yapan Yurttaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, "Yurt dışından, özellikle teknoloji devşiren firmalardan dolaylı da olsa firmamızı satın almak için teklifler geliyor.Ancak biz üretimimizin tamamen yerli ve milli kalması için çaba gösteriyoruz" dedi.

2014 yılında BTSO tarafından ’Ekonomiye Değer Katanlar’ ödül töreninde Türkiye’de ilk defa Bursa’nın Mucidi ödülünü aldıklarını, patentli, yerli, seri üretimine geçilmiş Trimbox’ı dünyada 22 ülkeye satmayı başardıklarını ifade eden Yurttaş, "Trimbox, sadece fabrikalarda kullanılan makinelerin kartlarının yanması ile ortaya çıkan 2 milyar dolarlık zararı ve cari açığın tamamen önüne geçiyor. Ayrıca bir de ihracatımız var. İhracatımız ile de ülkemiz ekonomimize katkı sağlıyoruz. Aşırı gerilim sönümleyici olan Trimbox aynı zamanda yönetmelikle inşaatlarda kullanılması zorunlu olan bir ürün durumunda" diye konuştu.

"Yerli kalabilmek için büyük çaba harcıyoruz"

Dünya genelinde kaliteli elektrik ve korunma için aşırı gerilim sönümleyici ile nötr-toprak stabilizatörlerine büyük bir ihtiyaç olduğunu, Trimbox’ın dünyada hayal edilemeyecek kadar büyük bir pazarının bulunduğunu sözlerine ekleyen Yurttaş, "Dünya’da bu alanda ilk ve tek üreticiyiz. Hedefimiz gelecek 10 yıl içinde 5 milyar dolar ciro yapabilmek" şeklinde konuştu.

Yerli olarak kalabilmek ve hedeflerine ulaşabilmek için yurt içi bir şirket ortaklığı aradıklarını dile getiren Yurttaş, "Firmamızı satın almak için yurtdışından gelen teklifleri şimdilik geri çeviriyoruz. Yurt içinden birlikte üretim ve tanıtım kapasitemizi arttırabileceğimiz güçlü, yerli bir firma ile ortaklık yapmak amacındayız" dedi.