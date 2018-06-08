TRT İstanbul Radyosu Cahit Zarifoğlu’nu unutmadı

Şair ve Yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 31’inci yıldönümünde uzun yıllar görev yaptığı TRT İstanbul Radyosu’nda bugüne kadar yayınlanmamış eserleriyle yad edildi. Zarifoğlu’nun bugüne kadar kayıt altına alınmamış radyo oyunları, elli yılı aşkın süredir Türk ve dünya tarihinin en önemli ‘Radyo Tiyatrosu’ ve ‘Arkası Yarın’ yapımlarının gerçekleştirildiği tarihi C stüdyosunda hayat buldu.

“Vefa göstermek adına bunu yapmaya karar verdik”

Şair ve Yazar Zarifoğlu’na vefa göstermek adına radyo oyunlarını kayıt altına almaya karar verdiklerini belirten TRT İstanbul Radyosu Müdürü Dr. Kenan Bölükbaş, “Kendisi 1976 yılından itibaren TRT Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başlıyor ve 1983 yılında da İstanbul Radyosuna geliyor ve burada çalışmaya başlıyor. 1987 yılında da vefat ediyor. Yaklaşık 4 yıl boyunca bu radyo evinde çalışıyor. Yazılarıyla, şiirleriyle zaten tanınan bir isim ama radyo oyunlarını çok bilmez kimse aslında radyo oyunları da yazıyor. Fakat tuhaf bir şekilde radyoda çalışan bir yazarın yazdığı radyo oyunları ölümünün üzerinden 31 yıl geçmiş ve bugüne kadar bir radyo tiyatrosu haline getirilmemiş. Bu oyunlar TRT’nin mikrofonlardan seslendirilmemiş bu gerçekten çok üzücü biraz sanırım ihmal var bu anlamda biz işte bu ihmali gidermek, büyük şaire yakışanı ve ona bir tür vefa göstermek adına bunu yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

“Zarifoğlu’nun 31’inci ölüm yıldönümü olan bugünden başlamayı uygun gördük”

Dr. Kenan Bölükbaş, TRT dinleyicilerinin artık Cahit Zarifoğlu’nun yazdığı oyunları radyolarından dinleyebileceklerini söyleyerek, şöyle konuştu: “Bir süredir ara verilmiş olan tarihi C stüdyomuz var bizim. Bugüne kadar oradan kimler geldi kimler geçti. Neredeyse sinemalarda, tiyatrolarda tanıdığımız birçok isim bu radyo evinde bu mikrofonlardan radyo tiyatrolarına ses vermiş, canlandırmış. Bunlara bir dönem nedense ara verilmiş ve biz de bunu gidermek adına hem o stüdyoyu tekrar ve alet edevatıyla teçhizatıyla birlikte yeniden hayata geçirmek istedik. Hazırlıklarımızı yaptık. Eski ihtişamlı, tarihi günlerine dönmesini istiyoruz. Bu ihtişamın da üstüne belki bir taht olarak Cahit Zarifoğlu ile başlamanın uygun olacağını düşündük. Başlangıç günü olarak da Cahit Zarifoğlu’nun 31’inci ölüm yıldönümünün olduğu bugünden başlamayı uygun gördük. Bugün ilk kaydımıza başlamış olduk. Bundan sonra devam eden günler içerisinde Cahit Zarifoğlu’nun yazdığı radyo oyunlarını artık TRT dinleyicileri radyolarından dinleyebilecekler.”

Ayrıca radyo oyunlarının yanı sıra ‘Bir Roman Bir Hikâye’ isimli programda yayınlanmak üzere Zarifoğlu’nun ‘Yaşamak’ adlı kitabının kayıt işlemlerine başlandı.