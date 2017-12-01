TRT World Muhabirinin beşinci kattan düşme anı kamerada

Muhabirin düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ortaköy, Dereboyu Caddesi’nde gece 01.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre,TRT Word muhabiri Yasmina Ryan akşam saatlerinde bir arkadaşının evine gitti. Arkadaşıyla bir süre oturduktan sonra odasına geçen Yasmina Ryan daha sonra 5’inci kattaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Duyduğu çığlıklar üzerine odaya gelen arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla inceleme başlatırken, muhabirin cansız bedeni de Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan muhabirin düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde muhabir beşinci kattan düşüyor. Ardından Muhabirin cansız bedenin yerde yatarken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından ambulansa taşıyor.