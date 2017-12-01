Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 12:48

TRT World Muhabirinin beşinci kattan düşme anı kamerada

TRT World muhabiri Yasmina Ryan arkadaşıyla kaldığı evin beşinci katından düşerek hayatını kaybetti.

TRT World Muhabirinin beşinci kattan düşme anı kamerada

01 Aralık 2017 12:48

Muhabirin düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Ortaköy, Dereboyu Caddesi’nde gece 01.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre,TRT Word muhabiri Yasmina Ryan akşam saatlerinde bir arkadaşının evine gitti. Arkadaşıyla bir süre oturduktan sonra odasına geçen Yasmina Ryan daha sonra 5’inci kattaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Duyduğu çığlıklar üzerine odaya gelen arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla inceleme başlatırken, muhabirin cansız bedeni de Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan muhabirin düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde muhabir beşinci kattan düşüyor. Ardından Muhabirin cansız bedenin yerde yatarken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından ambulansa taşıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç