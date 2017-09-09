Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 13:39

TSKM yeni sezona türkülerle merhaba dedi

Maltepe Belediyesi Prof.

TSKM yeni sezona türkülerle merhaba dedi

09 Eylül 2017 13:39

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM) yeni sezona türkü gecesi ile merhaba dedi.


Geçtiğimiz aylarda, “Yanarım” isimli ilk single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkan genç kuşak müzisyenlerden Berk Ercan, “Şarkılarla, Türkülerle Bir Gece” isimli konseriyle dün akşam sahne aldı. Konserin açılışında dinleyicileri selamlayan Berk Ercan, yeni albüm çalışmasıyla Maltepe’de sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a, sanata ve sanatçılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ercan, halk ve sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Ercan’ın söz ve bestesi kendisine ait olan “Yanarım” isimli eseri dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.


Batı Anadolu yöresinin sevilen zeybeklerini de seslendiren Ercan’a, Metin Bingöl ve Yasemin Yaralı zeybekle eşlik etti. Zeybek müzikleri ve gösterisi dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç