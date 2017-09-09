TSKM yeni sezona türkülerle merhaba dedi

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM) yeni sezona türkü gecesi ile merhaba dedi.

Geçtiğimiz aylarda, “Yanarım” isimli ilk single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkan genç kuşak müzisyenlerden Berk Ercan, “Şarkılarla, Türkülerle Bir Gece” isimli konseriyle dün akşam sahne aldı. Konserin açılışında dinleyicileri selamlayan Berk Ercan, yeni albüm çalışmasıyla Maltepe’de sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a, sanata ve sanatçılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ercan, halk ve sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Ercan’ın söz ve bestesi kendisine ait olan “Yanarım” isimli eseri dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Batı Anadolu yöresinin sevilen zeybeklerini de seslendiren Ercan’a, Metin Bingöl ve Yasemin Yaralı zeybekle eşlik etti. Zeybek müzikleri ve gösterisi dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.