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30 Mayıs 2018 13:38

TSKM’de klasik müzik şöleni

Maltepe Belediyesi Prof.

TSKM’de klasik müzik şöleni

30 Mayıs 2018 13:38

Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, “Byrd’den Baran’a Yolculuk” klasik müzik konseri dinleyicileri, klasik müziğin engin sularında keyifli bir müzikal yolculuğa çıkardı.


Konserde piyanist Engin Mehmetli’ye kontrtenörde Doğan Cem Özdemir, mezzo-sopranoda İlayda Dülek eşlik etti. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde müzisyenler, dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi Johann Sebastian Bach, besteci ve piyanist Ludwig vanBeethoven, 20. yüzyılın en büyük Rus piyanist ve bestecilerinden Sergei Rachmaninov’dan solo piyano eserlere yer verdi. Konserin ikinci bölümü, İtalyan besteci GuilioCaccini’nin besteleriyle başladı. 19. yüzyılın ikinci yarısının en önemli Alman romantik akım bestecilerinden Johannes Brahms, Avusturyalı besteci Franz Peter Schubert,erken barok dönemin İngiliz bestecisi Henry Purcell, Almanya’daki romantik hareketin öncülerinden Robert Schumann’ın,İtalyan barok klasik müzik bestecisi Antonio Vivaldi’nin yapıtlarını seslendiren müzisyenler, dinleyicilere klasik müzik şöleni yaşattı.




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