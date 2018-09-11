TSPB Başkanı Erhan Topaç'tan 'stopaj' açıklaması

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç, sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol oynadığının altını çizdi.

“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”

Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.

“Yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar”.

“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”

Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek” diye konuştu.

Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade etti.