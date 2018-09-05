TSYD Adana Senyör Tenis Turnuvası başlıyor

TTF’nin turnuva takviminde yer alan TSYD Adana Şubesi Senyör Turnuvası’na Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve İzmir’den 150’ye yakın tenisçi katılacak. Murat Aslantaş’ın başhakemlik yapacağı turnuva 16 Eylül’de yapılacak final maçları ile sona erecek. Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında oynanacak turnuvada Tayfun Uçak ve Yusuf Çopur da gözlem hakemi olarak görev alacak.

Adana’da sporun her alanında güçlü kalemler olan spor yazarı ve gazetecilerinin üye olduğu TSYD’nin Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Adana’da ilk kez senyör tenis turnuvası ile ATDSK’da teniste birlikteliğe imza attıklarını söyledi. Bu birlikteliği yeni projelerle de sürdürmeyi planladıklarını kaydeden Çakın, “Öncelikle bu turnuvanın organize edilmesini sağlayarak bizleri destekleyen ATDSK Başkanı Sayın Ali Refah Keskin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılacak tenisçilere de başarılar diliyorum. Sayın Keskin ve yönetimi, son 2 yılda yaptıkları yatırımlarla ATDSK’yı Türkiye’de tenisin merkezi haline getirip, bir numaralı kulübü yaptılar. ATDSK’ya yapılan bu yatırım kentimize yapılmış, Adana’mıza da değer katmıştır. Bu nedenle de kendilerini ayrıca kutluyorum” dedi.

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de, Kurtul Çakın başkanlığındaki TSYD Adana Şubesi yönetiminin başarılı işlere imza atacağından şüphesi olmadığını dile getirdi. Keskin, teniste yeni şampiyonlar yetiştirme hedefi doğrultusunda yaptıkları yatırımlar, çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelerde Adana’da her kesimin desteğini beklediklerini vurguladı.