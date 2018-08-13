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13 Ağustos 2018 09:39

TÜBİTAK’ta projeler yarıştı

Ulusal Bilim Olimpiyatlarında, öğrenciler projelerini sergiledi.

TÜBİTAK’ta projeler yarıştı

13 Ağustos 2018 09:39

Sergilenen projelere ödüller verildi.


Yakın Doğu Koleji öğrencileri, TÜBİTAK’ın her yıl düzenlediği ve bu yıl 26. sı yapılan Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda, Biyoloji dalında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini topladı.


İki aşamalı bir sınav sistemiyle uygulanan Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda, Biyoloji dalında Yakın Doğu Üniversitesi ÖSS Bölümü öğrencileri Doğukan Baysal birinci, Yağmur Ertan ikinci ve Yılmaz Evre üçüncü oldu.


Ulusal Bilim Olimpiyatları, TÜBİTAK tarafından son sınıflar hariç liseye devam eden öğrencileri temel bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.


Öğrenciler Laboratuvar Çalışmaları Yaparak Teorik Derslere Çalıştı


Yakın Doğu Koleji Biyoloji öğretmeni Nezire Güzen Şensoy, öğrencilerin yıl boyunca çok yönlü olanaklara sahip laboratuarlarda ve teorik derslerde çalışarak tüm lise müfredatından sorumlu olarak bu sınava hazırlandığını, ifade etti.


“Hazırlanılması LYS’den çok daha ağır bir yarışma”


Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan ise elde ettikleri başarının, özveriyle çalışan ve öğrencileri hazırlayan ÖSS Biyoloji bölümü öğretmenleri ile öğrencilerinin başarısı olduğunu belirtti.


Arkan; “Bilindiği üzere bu tip sınavlar GCE sınavları gibi belirli müfredattan hazırlanılan sınavlar değildir. Öğrencinin tüm lise öğrenimindeki konuları kapsaması açısından çok daha fazla özveri isteyen çalışmalardır. Hazırlanılması LYS’den çok daha ağır ve meşakkatli olan bu yarışmada elde edilen sonuç, Yakın Doğu Koleji ÖSS bölümü farkını ortaya koymaktadır. Emeği geçen öğretmenlerimi ve sevgili öğrencilerimi kutlarım” dedi.




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