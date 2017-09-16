Tudor, 4 hafta sonra 11’i değiştirdi

Tudor, 11’de tek değişilik yaparak Linnes’in yerine Latovlevici’ye görev verdi.

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta bu sezon ilk defa farklı 11 ile sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde geride kalan 4 hafta aynı 11’i ile müsabakaya başlamıştı. Hırvat çalıştırıcı, diğer maçlara göre bu müsabakada sol bekte Linnes’in yerine yeni transfer Latovlevici’ye şans verdi. Tudor, Kasımpaşa maçına şu 11 ile başladı:

“Muslere, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Gomis.”