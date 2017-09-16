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16 Eylül 2017 20:16

Tudor, 4 hafta sonra 11’i değiştirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde 4 haftadır sahaya sürdüğü 11’i Kasımpaşa maçında değişirdi.

Tudor, 4 hafta sonra 11’i değiştirdi

16 Eylül 2017 20:16

Tudor, 11’de tek değişilik yaparak Linnes’in yerine Latovlevici’ye görev verdi.


Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta bu sezon ilk defa farklı 11 ile sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde geride kalan 4 hafta aynı 11’i ile müsabakaya başlamıştı. Hırvat çalıştırıcı, diğer maçlara göre bu müsabakada sol bekte Linnes’in yerine yeni transfer Latovlevici’ye şans verdi. Tudor, Kasımpaşa maçına şu 11 ile başladı:


“Muslere, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Gomis.”




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