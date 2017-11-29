Tudor, Dolmabahçe’de ilk peşinde

Galatasaray’ın Süper Lig’in 14. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı Teknik Direktör Igor Tudor açısından da büyük önem taşıyor. Büyük karşılaşmalarda aldığı sonuçlardan dolayı eleştiri okları üzerinde olan Hırvat çalıştırıcı, siyah-beyazlılara karşı bu şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak.

İlk derbisini Beşiktaş’a karşı oynadı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Tudor, ilk derbisine ligin 22. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş’a karşı çıkmıştı. 39 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile ligde sarı-kırmızılıların başında toplam 7 kez mücadele etti. Bu müsabakalardan henüz galibiyet alamayan Tudor, 6 kez rakiplerine mağlup olurken, 1 kez de berabere kaldı. Tudor’un öğrencileri, söz konusu maçlarda 11 kez kalesini gole kapatamazken, rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.

Tudor, bu 4 takım içerisinde en farklı mağlubiyetlerini de Medipol Başakşehir’e karşı aldı. Turuncu-lacivertliler ile ligde 2 kez oynayan sarı-kırmızılılar, 4-0 ve 5-1 gibi farklı mağlubiyetlerle sahadan ayrıldı.

Hırvat teknik adam, Galatasaray’ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı oynadığı maçların sonuçları şöyle:

2016-2017

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0

Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1